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Кубок Дэвиса. Белорусы обыграли португальцев: «Матч был очень динамичный, красивый»

14 сентября 2019 20:10
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Новости Беларуси. Белорусские теннисисты пробились в квалификацию мировой группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении двух дней наши парни сражались с соперниками из Португалии. После пятницы счет был ничейным – 1:1. Ключевой виделась парная встреча.

Кубок Дэвиса. Белорусы обыграли португальцев: «Матч был очень динамичный, красивый»-1

Нашу страну представили Илья Ивашко и Андрей Василевский. В первом сете белорусы уступили – 3:6. А вот в конце второго довели до тай-брейка и имели все шансы провести игру в третью партию. Но снова чего-то не хватило. Как итог – 3:6, 6:7

Кубок Дэвиса. Белорусы обыграли португальцев: «Матч был очень динамичный, красивый»-4

Андрей Василевский, игрок сборной Беларуси по теннису:
Они показали очень высокий процент попаданий в первой подаче, если я не ошибаюсь, было 88 %. Что и стало переломным моментом. Априори мы ожидали высокого уровня, и матч был очень динамичный, красивый, но, увы, сложился не в нашу сторону.

Кубок Дэвиса. Белорусы обыграли португальцев: «Матч был очень динамичный, красивый»-7

Лидировала сборная Португалии недолго. Вторую победу на турнире оформил Егор Герасимов. Белорус оказался сильнее Жуана Соузы – 7:6, 6:4. Счет снова стал равным, и судьбу путевки в мировую группу определил лишь пятый матч между Ильей Ивашко и Педро Соузой. Напряженная борьба с тай-брейком во втором сете и все-таки сильнее – белорус. Победа Ивашко – 6:4, 7:6.

# Теннис # Андрей Василевский # Фотофакт

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