Кубок Дэвиса. Белорусы обыграли португальцев: «Матч был очень динамичный, красивый»

Новости Беларуси. Белорусские теннисисты пробились в квалификацию мировой группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении двух дней наши парни сражались с соперниками из Португалии. После пятницы счет был ничейным – 1:1. Ключевой виделась парная встреча.

Нашу страну представили Илья Ивашко и Андрей Василевский. В первом сете белорусы уступили – 3:6. А вот в конце второго довели до тай-брейка и имели все шансы провести игру в третью партию. Но снова чего-то не хватило. Как итог – 3:6, 6:7

Андрей Василевский, игрок сборной Беларуси по теннису:

Они показали очень высокий процент попаданий в первой подаче, если я не ошибаюсь, было 88 %. Что и стало переломным моментом. Априори мы ожидали высокого уровня, и матч был очень динамичный, красивый, но, увы, сложился не в нашу сторону.