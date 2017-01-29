Первые в Беларуси гонки на самых мощных серийных тракторах МТЗ прошли в Витебской области

Новости Беларуси. От Парижа до Мосара. Первые в Беларуси гонки на самых мощных серийных тракторах отечественного производства прошли в Витебской области.

В гонке участвовали 8 тракторов. Половина из них уже несколько лет работают на полях северного региона страны. Еще четыре только сошли с конвейера. Для техники это своеобразное испытание. Равно как и для участников гонки.

Андрей Матвеев, победитель ралли «Париж-Мосар»:

Взяли, вообще, если честно сказать, первое место. Даже среди МТЗ. Выехали на 5 минут позже, а приехали наравне с ними. Ощущение – как будто километров 20 пробежал пешком, а проехал на тракторе 10 километров.

Сергей Вязович, участник ралли-рейда «Дакар-2017»:

Мы тоже здесь, поддержать начинания наших коллег. И хотелось бы, чтобы им тоже удалось на мировой спортивной арене доказать, что наша техника и там лучшая. А то, что наши тракторы в обычной жизни одни из лучших, давным-давно доказано.

Подобные испытания белорусской техники на прочность пройдут снова в конце августа. Но теперь отечественный бренд продемонстрируют в России. И это будут уже другие научно-технические разработки МТЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.