Новости Беларуси. Меньше года остается до II Европейских игр в Беларуси. Подготовка к ним идет полным ходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стадионы и спортивные комплексы, будущие фанзоны и олимпийская деревня, транспорт и безопасность – мелочей здесь быть не может. Все это в ближайшие дни оценят шефы миссий-стран участниц, а это полсотни государств. Корреспондент Ярослав Писаренко продолжит.

От залов для соревнований до мест проживания команд и болельщиков: готовность Беларуси к Европейским играм на контроле: полсотни чиновников от спорта из европейских стран. Такой представительный состав шефов миссии объясним, в большом форуме нет мелочей. Всего он охватит 12 спортивных площадок Минска и пристоличья.

Большинство из них обкатаны крупными европейскими и мировыми турнирами, но некоторые примут топовые старты впервые. Например, спорткомплекс «Олимпийский» – здесь пройдут соревнования по стрельбе из лука и пляжному футболу.

Ярослав Писаренко, СТВ:

Пока поле для игры в пляжный футбол не готово. Песка тут много, но едва ли он сгодиться для игры. Это один из тех объектов, которые пока не приобрели свой окончательный вид.

На этой площадке гости остановились, но ненадолго. Первый турнир по пляжному футболу пройдет в «Олимпийском» уже через несколько недель.

Василий Ровда, главный инженер СОК «Олимпийский»:

Площадка для пляжного футбола: 30 числа завершатся все работы по сборке трибун. Так что 2 числа тестовые соревнования по пляжному футболу будут проведены.

До старта II Европейских игр осталось меньше года. Большинство спортивных чиновников посещают Минск уже не в первый раз.

Асимакис Асимакопулус, главный эксперт Европейских олимпийских комитетов по спорту:

Мы очень довольны прогрессом. До соревнований осталось меньше 12 месяцев, и сегодня мы здесь с представителями всех Европейских национальных олимпийских комитетов очень рады тому, как быстро продвигается подготовка ко вторым Европейским играм. Сейчас, глядя на все объекты, мы можем лично убедиться в этом.

Впрочем, истинный успех любого турнира – это болельщики, в том числе и из других стран. Но здесь организаторы спокойны: на стороне Беларуси удобное географическое расположение и опыт чемпионата мира по хоккею 2014 года. Проблем с пересечением границы тоже не будет.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

У нас есть опыт нашего билетного оператора Ticketpro во время чемпионата мира по хоккею. У них есть очень четкая система взаимодействия персональных данных с МВД, с границей. Сегодня говорилось о том, что официальный порт прибытия – это аэропорт. Но, тем не менее, соответствующая работа проведена, и болельщики могут ехать всеми наземными видами транспорта. Через погранпереходы они тоже будут иметь всю соответствующую информацию.