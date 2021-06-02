Лёгкая атлетика. Молотобойцы Анастасия Коломоец и Юрий Васильченко завоевали олимпийские лицензии

Новости Беларуси. Плюс две олимпийские лицензии для Беларуси. Пропуски на Игры в Японию завоевали молотобойцы Анастасия Коломоец и Юрий Васильченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Путевки на Игры наши легкоатлеты обеспечили на открытом чемпионате Молдовы в Кишиневе. Юрий Васильченко занял на турнире второе место. В лучшей попытке белорус метнул снаряд на 77 метров 81 сантиметр, чем не только обновил личный рекорд, но и превзошел олимпийский норматив на 30 сантиметров.