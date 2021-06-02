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Лёгкая атлетика. Молотобойцы Анастасия Коломоец и Юрий Васильченко завоевали олимпийские лицензии

02 июня 2021 21:19
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Новости Беларуси. Плюс две олимпийские лицензии для Беларуси. Пропуски на Игры в Японию завоевали молотобойцы Анастасия Коломоец и Юрий Васильченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лёгкая атлетика. Молотобойцы Анастасия Коломоец и Юрий Васильченко завоевали олимпийские лицензии-1

Путевки на Игры наши легкоатлеты обеспечили на открытом чемпионате Молдовы в Кишиневе. Юрий Васильченко занял на турнире второе место. В лучшей попытке белорус метнул снаряд на 77 метров 81 сантиметр, чем не только обновил личный рекорд, но и превзошел олимпийский норматив на 30 сантиметров.

Лёгкая атлетика. Молотобойцы Анастасия Коломоец и Юрий Васильченко завоевали олимпийские лицензии-4

Также обладательницей и серебряной медали, и нового лучшего результата в карьере стала Анастасия Коломоец. Белоруска отправила молот на отметку в 72 метра 58 сантиметров, превысив нужный норматив на 8 сантиметров.

# Легкая атлетика # Анастасия Коломоец # Юрий Васильченко # Фотофакт

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