Старт нужен спортсменам для отбора на международные соревнования. Как прошёл первый день чемпионата Беларуси по выездке?

Новости Беларуси. В стартовый день чемпионата Беларуси по выездке, который проходит в Ратомке, участники определяют сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В стартовый день чемпионата Беларуси по выездке, который проходит в Ратомке, участники определяют сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С тестом для коней-пятилеток успешно справился Дон Фабио, наездница – Анна Карасева. Она же, но в партнерстве с Файн Ливингом, стала третьей. На второй позиции расположились Елена Тихончук – Ликор. У шестилеток равных не было Александре Сазоновой и ее четвероногому другу Акселю.
Ирина Жукова, тренер-преподаватель РЦОП конного спорта и коневодства:
Данный старт нужен спортсменам Беларуси для отбора на предстоящие международные соревнования, этапы Кубка мира, которые пройдут в России. Также идет отбор в сборные команды взрослых, юношей и юниоров.