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Старт нужен спортсменам для отбора на международные соревнования. Как прошёл первый день чемпионата Беларуси по выездке?

18 августа 2021 14:24
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Новости Беларуси. В стартовый день чемпионата Беларуси по выездке, который проходит в Ратомке, участники определяют сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт нужен спортсменам для отбора на международные соревнования. Как прошёл первый день чемпионата Беларуси по выездке?-1

С тестом для коней-пятилеток успешно справился Дон Фабио, наездница – Анна Карасева. Она же, но в партнерстве с Файн Ливингом, стала третьей. На второй позиции расположились Елена Тихончук – Ликор. У шестилеток равных не было Александре Сазоновой и ее четвероногому другу Акселю.

Старт нужен спортсменам для отбора на международные соревнования. Как прошёл первый день чемпионата Беларуси по выездке?-4

Ирина Жукова, тренер-преподаватель РЦОП конного спорта и коневодства:
Данный старт нужен спортсменам Беларуси для отбора на предстоящие международные соревнования, этапы Кубка мира, которые пройдут в России. Также идет отбор в сборные команды взрослых, юношей и юниоров.

# Конный спорт # Анна Карасева # Елена Тихончук # Фотофакт

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