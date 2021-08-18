Старт нужен спортсменам для отбора на международные соревнования. Как прошёл первый день чемпионата Беларуси по выездке?

Новости Беларуси. В стартовый день чемпионата Беларуси по выездке, который проходит в Ратомке, участники определяют сильнейших в двух дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С тестом для коней-пятилеток успешно справился Дон Фабио, наездница – Анна Карасева. Она же, но в партнерстве с Файн Ливингом, стала третьей. На второй позиции расположились Елена Тихончук – Ликор. У шестилеток равных не было Александре Сазоновой и ее четвероногому другу Акселю.