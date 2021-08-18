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Даже успели обзавестись болельщиками. Белорусские паралимпийцы провели первую тренировку в Токио

18 августа 2021 14:15
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Новости Беларуси. Последняя группа белорусских паралимпийцев готовится отбыть в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даже успели обзавестись болельщиками. Белорусские паралимпийцы провели первую тренировку в Токио-1

Наши ребята вылетают 19 августа, а те, кто уже прибыл в Страну восходящего солнца, провели первую тренировку. Фехтовальщики Андрей Праневич, чемпион Рио, и Алеся Макрицкая адаптируются к японскому климату и спортивным площадкам. Организаторы паралимпийского мультифорума планируют провести состязания без зрителей. Тем не менее белорусская делегация уже обзавелась своей небольшой армией болельщиков, и те посчитали своим долгом пусть и скромно, но поддержать представителей Синеокой.

Даже успели обзавестись болельщиками. Белорусские паралимпийцы провели первую тренировку в Токио-4



Это наши японские друзья нас так приветствуют.

# Паралимпийские игры # Андрей Праневич # Алеся Макрицкая # Фотофакт

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