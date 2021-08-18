Даже успели обзавестись болельщиками. Белорусские паралимпийцы провели первую тренировку в Токио

Наши ребята вылетают 19 августа, а те, кто уже прибыл в Страну восходящего солнца, провели первую тренировку. Фехтовальщики Андрей Праневич, чемпион Рио, и Алеся Макрицкая адаптируются к японскому климату и спортивным площадкам. Организаторы паралимпийского мультифорума планируют провести состязания без зрителей. Тем не менее белорусская делегация уже обзавелась своей небольшой армией болельщиков, и те посчитали своим долгом пусть и скромно, но поддержать представителей Синеокой.