Лёгкая атлетика. Белоруски Эльвира Герман и Анастасия Мирончик-Иванова победили на турнирах во Франции

Новости Беларуси. Легкоатлетки Эльвира Герман и Анастасия Мирончик-Иванова одержали победы на международных турнирах во Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Легкоатлетки Эльвира Герман и Анастасия Мирончик-Иванова одержали победы на международных турнирах во Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На соревнованиях в Обонне прыгунья в длину Мирончик-Иванова в третьей попытке приземлилась на отметке 6 метров 67 сантиметров, заняв первое место с лучшим личным результатом в зимнем сезоне.
А в Льевене стартовала Эльвира Герман, победившая с результатом в 8 секунд ровно. Серебряным призером стала Анна Плотицына из Украины, а бронзовую награду завоевала Эвонн Бриттон из США.