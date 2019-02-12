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Лёгкая атлетика. Белоруски Эльвира Герман и Анастасия Мирончик-Иванова победили на турнирах во Франции

12 февраля 2019 08:27
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Новости Беларуси. Легкоатлетки Эльвира Герман и Анастасия Мирончик-Иванова одержали победы на международных турнирах во Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лёгкая атлетика. Белоруски Эльвира Герман и Анастасия Мирончик-Иванова победили на турнирах во Франции-1

На соревнованиях в Обонне прыгунья в длину Мирончик-Иванова в третьей попытке приземлилась на отметке 6 метров 67 сантиметров, заняв первое место с лучшим личным результатом в зимнем сезоне.

Лёгкая атлетика. Белоруски Эльвира Герман и Анастасия Мирончик-Иванова победили на турнирах во Франции-4

А в Льевене стартовала Эльвира Герман, победившая с результатом в 8 секунд ровно. Серебряным призером стала Анна Плотицына из Украины, а бронзовую награду завоевала Эвонн Бриттон из США.

# Легкая атлетика # Фотофакт

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