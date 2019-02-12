Лёгкая атлетика. Белоруски Эльвира Герман и Анастасия Мирончик-Иванова победили на турнирах во Франции

Новости Беларуси. Легкоатлетки Эльвира Герман и Анастасия Мирончик-Иванова одержали победы на международных турнирах во Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На соревнованиях в Обонне прыгунья в длину Мирончик-Иванова в третьей попытке приземлилась на отметке 6 метров 67 сантиметров, заняв первое место с лучшим личным результатом в зимнем сезоне.