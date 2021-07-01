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Плавание. Анастасия Шкурдай установила национальный рекорд на 50 метров баттерфляем

01 июля 2021 20:21
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Новости Беларуси. Брест принимает Кубок Беларуси по плаванию. На дорожке в бассейне соревнуются около 300 атлетов из Беларуси и Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Плавание. Анастасия Шкурдай установила национальный рекорд на 50 метров баттерфляем-1

1 июля стал особенным днем на турнире. Анастасия Шкурдай установила национальный рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Новые цифры – 25,56 секунды.

Участие в Кубке является для наших олимпийцев тренировкой перед Играми в Токио.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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