Плавание. Анастасия Шкурдай установила национальный рекорд на 50 метров баттерфляем

Новости Беларуси. Брест принимает Кубок Беларуси по плаванию. На дорожке в бассейне соревнуются около 300 атлетов из Беларуси и Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Брест принимает Кубок Беларуси по плаванию. На дорожке в бассейне соревнуются около 300 атлетов из Беларуси и Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
1 июля стал особенным днем на турнире. Анастасия Шкурдай установила национальный рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Новые цифры – 25,56 секунды.
Участие в Кубке является для наших олимпийцев тренировкой перед Играми в Токио.