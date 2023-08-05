Медальная копилка пополняется. Первые результаты белорусов на II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. На спортивных площадках в разных уголках Беларуси уже второй день идет напряженная борьба за награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Беларуси первая награда в Играх – счет открыли в тяжелой атлетике.

Участие в международных состязаниях принимают атлеты из 22 стран. И к этому моменту в медальном зачете следующая картина. На счету наших спортсменов уже три награды. Первую золотую медаль стране обеспечили юные грации.