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Медальная копилка пополняется. Первые результаты белорусов на II Играх стран СНГ

05 августа 2023 14:18
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Новости Беларуси. На спортивных площадках в разных уголках Беларуси уже второй день идет напряженная борьба за награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Беларуси первая награда в Играх – счет открыли в тяжелой атлетике.

Участие в международных состязаниях принимают атлеты из 22 стран. И к этому моменту в медальном зачете следующая картина. На счету наших спортсменов уже три награды. Первую золотую медаль стране обеспечили юные грации.

Вторая бронза в тяжелой атлетике у Беларуси – награду взял Григорий Вертинский.

# Игры стран СНГ

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