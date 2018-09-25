Лука Модрич – лучший игрок года ФИФА. Кадры с церемонии награждения

Новости мира. Криштиану Роналду, Лука Модрич или Мохаммед Салах. Поклонников игры № 1 интересовал вопрос: кого же назовут лучшим? Торжественная церемония ФИФА прошла в Лондоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости мира. Криштиану Роналду, Лука Модрич или Мохаммед Салах. Поклонников игры № 1 интересовал вопрос: кого же назовут лучшим? Торжественная церемония ФИФА прошла в Лондоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Самого Роналду на мероприятии не было. У каждого из претендентов в сезоне были как взлеты, так и падения, и, безусловно, каждый достоин титула. Впервые за последние 11 лет звание сильнейшего футболиста планеты не досталось ни Месси, ни Роналду. Лучшим признали хорвата Луку Модрича из мадридского «Реала». В 2018 году он выиграл со «сливочными» Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии стал серебряным призером Чемпионата мира в России.
Лука Модрич: от беженца до любимца Хорватии. Повторит ли сборная на ЧМ успех 20-летней давности?
Лучшей футболисткой мира стала лидер бразильской сборной Марта. Лучший тренер - наставник чемпиона мира сборной Франции Дидье Дешам. Приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол получил египетский форвард Мохаммед Салах.