Лука Модрич – лучший игрок года ФИФА. Кадры с церемонии награждения

Самого Роналду на мероприятии не было. У каждого из претендентов в сезоне были как взлеты, так и падения, и, безусловно, каждый достоин титула. Впервые за последние 11 лет звание сильнейшего футболиста планеты не досталось ни Месси, ни Роналду. Лучшим признали хорвата Луку Модрича из мадридского «Реала». В 2018 году он выиграл со «сливочными» Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии стал серебряным призером Чемпионата мира в России.

Лука Модрич: от беженца до любимца Хорватии. Повторит ли сборная на ЧМ успех 20-летней давности?