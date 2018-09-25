Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • «В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников

25 сентября 2018 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников, который проходил с 18 по 23 сентября в Италии, белорусы завоевали четыре награды – два серебра и две бронзы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников-1

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников-3

Паралимпийский чемпион Рио Андрей Праневич пополнил свою медальную копилку европейским серебом. Вторая медаль такого же достоинства у Олеси Макрицкой.

Ребята уже возвратились на родину, но на этом сезон не заканчивается: совсем скоро их ожидает череда стартов на этапах Кубка мира.

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников-6

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников-8

Алеся Макрицкая, призер Чемпионата Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников:
Это моя восьмая, но самая урожайная Европа за всю мою спортивную карьеру. Конкуренция растет с каждым годом. Приходят молоденькие девочки, у них уровень очень высокий. Приходится очень много тренироваться.

Для меня, конечно, Токио – это главный старт.

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников-11

Андрей Праневич, серебряный призер Чемпионата Европы по фехтованияю среди инвалидов-колясочников:
В копилке теперь полная коллекция. Было золото, было две бронзы у меня с чемпионатов Европы. Теперь до серебра добрался. Одна Олимпиада прошла уже, теперь хочется другую попробовать, Цель номер один, цель номер два.

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников-14

На двух этапа Кубка мира, которые пройдут в 2018 году, спортсмены начнут розыгрыш олимпийских очков. Именно они впоследствии повлияют на итоговый рейтинг. Первый старт в ноябре примет Тбилиси.

Напомним, что с тех пор, как фехтование значится в программе на Паралимпийских играх, белорусы всегда возвращаются с медалями. Надеемся, что эта традиция продолжится.

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников-17

Мария Григорян, тренер по фехтованию:
В ноябре начинается отбор на Паралимпийские игры 2020 года в Токио отбор будет идти по мировому рейтингу. Отбор там очень сложный, поэтому пока про итоги думать рано.

# Паралимпийские игры # Мария Григорян # Андрей Праневич # Алеся Макрицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В переходах тренировался. Там -20 было зимой». Белорусы рассказывают о футбольном фристайле и показывают трюки
24 сентября 2018 15:55

«В переходах тренировался. Там -20 было зимой». Белорусы рассказывают о футбольном фристайле и показывают трюки

В топ-100 четыре белоруски. Виктория Азаренко поднялась на 54-е место в обновлённом рейтинге WTA
24 сентября 2018 14:27

В топ-100 четыре белоруски. Виктория Азаренко поднялась на 54-е место в обновлённом рейтинге WTA

Белорусы Кляусов и Воропаев уступили своим соперникам на Чемпионате мира по дзюдо в Азербайджане
24 сентября 2018 14:02

Белорусы Кляусов и Воропаев уступили своим соперникам на Чемпионате мира по дзюдо в Азербайджане