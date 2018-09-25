«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников

Новости Беларуси. На Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников, который проходил с 18 по 23 сентября в Италии, белорусы завоевали четыре награды – два серебра и две бронзы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Паралимпийский чемпион Рио Андрей Праневич пополнил свою медальную копилку европейским серебом. Вторая медаль такого же достоинства у Олеси Макрицкой. Ребята уже возвратились на родину, но на этом сезон не заканчивается: совсем скоро их ожидает череда стартов на этапах Кубка мира.

Алеся Макрицкая, призер Чемпионата Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников:

Это моя восьмая, но самая урожайная Европа за всю мою спортивную карьеру. Конкуренция растет с каждым годом. Приходят молоденькие девочки, у них уровень очень высокий. Приходится очень много тренироваться. Для меня, конечно, Токио – это главный старт.

Андрей Праневич, серебряный призер Чемпионата Европы по фехтованияю среди инвалидов-колясочников:

В копилке теперь полная коллекция. Было золото, было две бронзы у меня с чемпионатов Европы. Теперь до серебра добрался. Одна Олимпиада прошла уже, теперь хочется другую попробовать, Цель номер один, цель номер два.

На двух этапа Кубка мира, которые пройдут в 2018 году, спортсмены начнут розыгрыш олимпийских очков. Именно они впоследствии повлияют на итоговый рейтинг. Первый старт в ноябре примет Тбилиси. Напомним, что с тех пор, как фехтование значится в программе на Паралимпийских играх, белорусы всегда возвращаются с медалями. Надеемся, что эта традиция продолжится.