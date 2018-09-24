«В переходах тренировался. Там -20 было зимой». Белорусы рассказывают о футбольном фристайле и показывают трюки

Новости Беларуси. Акробатика и бадминтон, бокс и гребля – всего 15 видов! Именно столько заявлено на вторых Европейских играх. Футбольного фристайла пока среди них нет. Однако направление уже сегодня обгоняет время.

Мировые фанаты бьются об заклад: самый титулованный фристайлер в мире – Криштиану Роналду. Любителям популярной игры невдомёк, что в белорусской столице есть ребята, которые дадут фору обладателю «Золотого мяча»!

Прародитель отечественного футбольного фристайла – Кирилл Былинский лишь скромно улыбается. Хотя именно молодой энтузиаст буквально «протащил» экзотический вид спорта в Синеокую. Кирилл Былинский, председатель РМСОО «Белорусская федерация футбольного фристайла»:

Всегда любил футбол, всегда любил с мячом обращаться. Любил финтить на поле, не любил отдавать пас. И, получается, просто парень принёс мне диск с записью такого человека, как Суфиан Тузани. Он считается прародителем футбольного фристайла. И сказал: раз ты такой танцор – вот тебе диск: приди домой, посмотри, как надо танцевать. Кочуя из крыла в крыло подземного перехода одного из столичных торговых центров, молодой человек часами терпеливо оттачивал мастерство. Когда путь наших героев к мечте только начинался, в мире модный спорт вовсю гремел. Толчком к его развитию стало видео, снятое Суфианом Тузани. В ролике демонстрировался самый популярный трюк – tatw.



Руслан Рыльков, чемпион мира Intermediate Battle 2017:

Буквально в десяти-пятнадцати минутах от моего дома есть прикольный такой парк дворовый. Там проходная зона такая. Я там тренировался, и меня там даже все знали.

Футбольный фристайл – спорт без границ.

Осилить трюк «Вокруг света», которым, в своё время, на поле козырял сам Марадона, может и стар, и млад. Условий всего два: бешеное желание и горящие глаза.

Руслан Рыльков:

Ограничений нет. Могут заниматься все: любого пола, любого возраста – было бы только желание. Есть очень много в мире людей, которым и за тридцать, и за сорок – они начинают заниматься, и ничто им не мешает.

Кирилл Былинский:

Среди девочек это менее популярно. Но тоже есть у нас девчонки, которые занимаются в школе. По миру девчонки занимаются. Ну и, вообще, раньше считалось, что фристайлом нужно начинать заниматься в одиннадцать-двенадцать лет, то есть, достаточно так поздно, можно сказать. Сейчас вот по своему опыту, тренируя ребят, я вижу, что можно уже и с шести лет заниматься.



Дело всей жизни спортсмен не забросил даже после свадьбы! Именно он продвинул создание «Белорусской федерации футбольного фристайла», открыл собственную школу, и теперь передаёт знания юным пытливым умам. На эти достижения тоже вдохновила жгучая страсть к мячу.

Кирилл Былинский:

Моё памятное место – это 37-ая школа возле моего дома. Я там всю жизнь занимаюсь. Такая ностальгия, можно сказать, в футбольном манеже тренироваться. Выгоняли оттуда. Потом в переходах тренировался. Негде было тренироваться раньше. Там -20 было зимой, допустим, даже доходило. Но я не сдавался всё равно. Фристайл начинался с футбола и у титулованного мировыми судьями Руслана Рылькова. Руслан Рыльков:

Я играл в футбол во дворе с ребятами и пробовал какие-то лёгкие трюки там делать. Мне это нравилось, и со временем начал как-то в это больше погружаться. Футбол отходил на задний план.



Сидеть на старых наградах минские «звёзды» не собираются! Из года в год белорусы неустанно покоряют мировые вершины – и это лишь начало!