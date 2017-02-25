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Лучшими спортсменами Беларуси в конкурсе «Триумф. Героям спорта» признаны Дарья Домрачева и Владислав Гончаров

25 февраля 2017 16:33
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Владислав Гончаров признаны лучшими спортсменами Беларуси. Таковы итоги конкурса «Триумф. Героям спорта».

Церемония награждения победителей только что завершилась в Минске.

Среди призеров – триумфаторы Рио и не только. Впервые жюри оценивало достижения спортсменов за двухлетний период. Голосовали за атлетов и интернет-пользователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Весь спортивный бомонд страны в одном зале. «Триумф. Героям спорта» снова собрал лучших.

На пьедестале – относительно новые имена. Вот, к  примеру, Мария Мамошук. Серебро в Рио девушке досталось в упорной борьбе.

Мария Мамошук, серебряный призер олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по борьбе:
Очень приятно, что я прорвалась, что меня признали в этой номинации, что за меня люди болели, что оценили мой труд.

Лучшими спортсменами Беларуси в конкурсе «Триумф. Героям спорта» признаны Дарья Домрачева и Владислав Гончаров-1

Еще один спортсмен летом выступил на пятерку. Именно столько золотых медалей Игорь Бокий взял на Паралимпиаде. Причем, такие результаты у спортсмена уже регулярные. Держа в руках статуэтку, пловец буквально купался в море успеха.

Игорь Бокий, 11-кратный паралимпийский чемпион по плаванию: Получить такую высокую награду очень приятно, очень приятно, что это ценят.

Данная статуэтка доказывает, что спортсмен действительно достоин её, и он показал себя на высоком уровне.

Отметили триумф самбиста Степана Попова. Он выиграл в номинации «Самый яркий момент». Свою награду получила и Дарья Домрачева.

Прима биатлона – лучшая спортсменка Беларуси двух прошлых лет.

Впрочем, как и Владислав Гончаров. В Рио спортсмен прыгнул выше головы. Завоевав единственное золото для страны.

Всего награды вручали в восьми номинациях. В четырех номинациях «Лучшие – команда, тренер, спортсмен и спортсменка» победителей выбирали  интернет-пользователи. А в четырех других – жюри. Причем, срок, в течение которого оценивали достижения спортсмена, увеличили до двух лет. Это позволило отметить больше спортсменов.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Каждый боролся, стремился показать на спортивной арене и защитить честь и достоинство нашей страны, поэтому можно сказать, что наши спортсмены прошли огонь и воду, ну а сегодня медные трубы будут звучать в них в честь того результата, который они показали.   

Проекту «Триумф. Героям спорта» уже пять лет. В 2008 его сделали традиционным. Таким образом, белорусские спортсмены на виду у страны. И, главное, болельщиков.

Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке:
Здесь есть у спортсменов возможность – и у мальчиков и у девочек одинаково предстать в другом свете, одеть платье, одеть костюм. Это же красиво, это же любому идёт. Во так вот, когда человек во всей красе, он идёт потом по улице, и все видят, что это же он.  

Между награждениями на церемонии выступали звезды эстрады. Зрители увидели и настоящее хореографическое шоу. Что еще раз доказывает: сугубо спортивное событие уже давно стало общенациональным.

# Игорь Бокий # Александр Шамко # Белорусские спортсмены # Наталья Цилинская # Мария Мамошук

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