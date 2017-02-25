Спортивный праздник: 25 февраля в Веснянке на лыжероллерной трассе собрались любители здорового образа жизни

Новости Беларуси. Минская лыжня 25 февраля вновь собрала любителей здорового образа жизни. Спортивный марафон проходит на городской лыжероллерной трассе в Веснянке.

Первыми на старт эстафетной гонки вышли команды облисполкомов и Мингорисполкома.

Свои силы попробуют также представители силовых министерств и ведомств.

Впрочем, на лыжи сегодня стали и обычные горожане, и иностранные гости. Участие в соревнованиях принимают также сотрудники нашего телеканала. В эти минуты на трассе кипит нешуточная борьба.

Самых выносливых на финише ждут медали. Но главный приз лыжного кросса, пожалуй, хорошее настроение,

которое сегодня обеспечено каждому, кто пришел поучаствовать или поболеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.