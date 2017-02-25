Спортивный праздник: 25 февраля в Веснянке на лыжероллерной трассе собрались любители здорового образа жизни

Новости Беларуси. Минская лыжня 25 февраля вновь собрала любителей здорового образа жизни. Спортивный марафон проходит на городской лыжероллерной трассе в Веснянке.
Первыми на старт эстафетной гонки вышли команды облисполкомов и Мингорисполкома.
Свои силы попробуют также представители силовых министерств и ведомств.
Впрочем, на лыжи сегодня стали и обычные горожане, и иностранные гости. Участие в соревнованиях принимают также сотрудники нашего телеканала. В эти минуты на трассе кипит нешуточная борьба.
Самых выносливых на финише ждут медали. Но главный приз лыжного кросса, пожалуй, хорошее настроение,
которое сегодня обеспечено каждому, кто пришел поучаствовать или поболеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Захарченко:
Каждый год на лыжах, бежал полумарафон – 5 километров бежали в день города Минска. Фотография у меня даже есть. Это самая оздоровительная физкультура зимой: свежий воздух, лыжня.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Мы очень хорошо работаем над привлечением различного рода спортивных соревнований в нашу страну. Это очень важно. И очень продвинулись в создании для белорусов вот таких хороших, красивых, ярких праздников, куда никто никого не загоняет – люди записываются через интернет, приходят – улыбки, здоровья, хорошее настроение атмосферу создает.
Для участников и гостей праздника организована выездная торговля. Подготовлена и большая развлекательная программа. Рыцарские бои, викторины и даже катание на тройке лошадей. Скучать не придется.