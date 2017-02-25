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Победителями «Минской лыжни – 2017» стали команды Витебской области и службы безопасности Президента

25 февраля 2017 13:30
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Новости Беларуси. В хорошей спортивной форме. Команды Витебской области и службы безопасности Президента стали победителями «Минской лыжни – 2017».

Спортивный марафон в столице состоялся после долгого перерыва. С 2013 года организаторам не везло с погодой.

На этот раз легкий мороз и снег развеяли опасения. Трасса была отличная. А попробовали свои силы более двух тысяч участников. На лыжи сегодня стали чиновники, силовики, обычные горожане и иностранные гости.

Минская лыжня – праздник спортивный. Но главное – не победа. 

Пожалуй, каждый, кто пришел поучаствовать или поболеть, получил свой главный приз – хорошее настроение.

Победителями «Минской лыжни – 2017» стали команды Витебской области и службы безопасности Президента-1

Николай Захарченко:
Каждый год на лыжах, бежал полумарафон – 5 километров бежали в день города Минска. Фотография у меня даже есть. Это самая оздоровительная физкультура зимой: свежий воздух, лыжня.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Популярность и спрос был такой, что сегодня нам пришлось в рабочем порядке, без электронной регистрации выдавать номера еще где-то около 500 человек. Всего участие в лыжне будет принимать около двух тысяч человек.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь: 
Мы очень хорошо работаем над привлечением различного рода спортивных соревнований в нашу страну. Это очень важно. И очень продвинулись в создании для белорусов вот таких хороших, красивых, ярких праздников, куда никто никого не загоняет – люди записываются через интернет, приходят – улыбки, здоровья, хорошее настроение атмосферу создает. 

Кроме спортивных состязаний была организована обширная развлекательная программа. Выступление белорусских артистов, всевозможные викторины, танцы и кулинарные угощения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Минская лыжня # Александр Шамко # Максим Рыженков # Николай Захарченко

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