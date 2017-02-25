Победителями «Минской лыжни – 2017» стали команды Витебской области и службы безопасности Президента

На этот раз легкий мороз и снег развеяли опасения. Трасса была отличная. А попробовали свои силы более двух тысяч участников. На лыжи сегодня стали чиновники, силовики, обычные горожане и иностранные гости.

Спортивный марафон в столице состоялся после долгого перерыва. С 2013 года организаторам не везло с погодой.

Николай Захарченко: Каждый год на лыжах, бежал полумарафон – 5 километров бежали в день города Минска. Фотография у меня даже есть. Это самая оздоровительная физкультура зимой: свежий воздух, лыжня.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Популярность и спрос был такой, что сегодня нам пришлось в рабочем порядке, без электронной регистрации выдавать номера еще где-то около 500 человек. Всего участие в лыжне будет принимать около двух тысяч человек.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы очень хорошо работаем над привлечением различного рода спортивных соревнований в нашу страну. Это очень важно. И очень продвинулись в создании для белорусов вот таких хороших, красивых, ярких праздников, куда никто никого не загоняет – люди записываются через интернет, приходят – улыбки, здоровья, хорошее настроение атмосферу создает.

Кроме спортивных состязаний была организована обширная развлекательная программа. Выступление белорусских артистов, всевозможные викторины, танцы и кулинарные угощения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.