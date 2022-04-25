Уступила первой ракетке. Соболенко стала вице-чемпионкой турнира в Штутгарте

Новости Беларуси. Очки защитила, место в рейтинге сохранила. Арина Соболенко стала вице-чемпионкой турнира категории 500, который завершился в Штутгарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Очки защитила, место в рейтинге сохранила. Арина Соболенко стала вице-чемпионкой турнира категории 500, который завершился в Штутгарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финальном матче белоруска уступила первой ракетке планеты Иге Свентек из Польши. Соперница оказалась на голову сильнее и уложилась в два сета. Финальный счет – 2:6, 2:6. Тем не менее наша теннисистка сумела подтвердить очки, заработанные годом ранее. Тогда Соболенко также играла в финале. Успешное выступление в Германии позволило нашей приме сохранить четвертую позицию в мировой классификации.
Виктория Азаренко поднялась на одну позицию и обосновалась на 17-й строке. В мужском рейтинге Илья Ивашко остался при своих – он 44-й. А вот Егор Герасимов поднялся на 5 пунктов и стал 150-м.