Уступила первой ракетке. Соболенко стала вице-чемпионкой турнира в Штутгарте

Новости Беларуси. Очки защитила, место в рейтинге сохранила. Арина Соболенко стала вице-чемпионкой турнира категории 500, который завершился в Штутгарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном матче белоруска уступила первой ракетке планеты Иге Свентек из Польши. Соперница оказалась на голову сильнее и уложилась в два сета. Финальный счет – 2:6, 2:6. Тем не менее наша теннисистка сумела подтвердить очки, заработанные годом ранее. Тогда Соболенко также играла в финале. Успешное выступление в Германии позволило нашей приме сохранить четвертую позицию в мировой классификации.