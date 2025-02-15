Лучшие стреляющие лыжники Беларуси и России – «Раубичи» принимают Кубок сильнейших по биатлону

Большой биатлон на белорусской земле! «Раубичи» принимают главный старт сезона – Кубок сильнейших. Лучшие стреляющие лыжники Беларуси и России на протяжении недели разыграют десять комплектов наград, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А откроют соревновательную программу спринтерские гонки. На прямой связи со студией моя коллега Светлана Андралович. Все ли готово к проведению турнира?

Светлана Андралович, корреспондент:

Во все дни Кубка сильнейших предусмотрена широкая развлекательная программа, уже работают зоны гостеприимства с фуд-кортами, запланированы активности и розыгрыш сувенирной продукции.

Здесь каждый желающий может найти что-то для себя. Трибуны постепенно заполняются. Поддержать любимых атлетов приехали сотни болельщиков не только со всей страны, но и из регионов России.

И это не удивительно, Кубок сильнейших собрал лучших из лучших – в борьбе можно будет увидеть победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.