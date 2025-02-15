Лучшие стреляющие лыжники Беларуси и России – «Раубичи» принимают Кубок сильнейших по биатлону
Большой биатлон на белорусской земле! «Раубичи» принимают главный старт сезона – Кубок сильнейших. Лучшие стреляющие лыжники Беларуси и России на протяжении недели разыграют десять комплектов наград, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А откроют соревновательную программу спринтерские гонки.
На прямой связи со студией моя коллега Светлана Андралович. Все ли готово к проведению турнира?
Светлана Андралович, корреспондент:
Во все дни Кубка сильнейших предусмотрена широкая развлекательная программа, уже работают зоны гостеприимства с фуд-кортами, запланированы активности и розыгрыш сувенирной продукции.
Здесь каждый желающий может найти что-то для себя. Трибуны постепенно заполняются. Поддержать любимых атлетов приехали сотни болельщиков не только со всей страны, но и из регионов России.
И это не удивительно, Кубок сильнейших собрал лучших из лучших – в борьбе можно будет увидеть победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Настроение самое хорошее, потому что погода нам благоволит, еще 10 дней назад мы сомневались в том, что мы сможем провести эти соревнования, потому что погодные условия не позволяли, но благодаря работе сотрудников «Раубичей», потому что снега нет в стране, но искусственный снег заготовлен, трассы полностью готовы, наши спортсмены прошли хорошую подготовку, сейчас кто в горах, кто здесь. Самые хорошие ожидания от их выступления.
Подробности в видео.