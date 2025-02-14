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Баскетболисты «Минска» переиграли «Импульс-БГУИР» в матче ЧБ

14 февраля 2025 20:10
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Баскетболисты «Минска» переиграли «Импульс-БГУИР» в матче чемпионата Беларуси. Горожане со старта дуэли завладели инициативой и к большому перерыву обеспечили себе преимущество в 12 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сценарий игры во второй половине встречи не изменился, «Минск» продолжил доминировать. Подопечные Федора Роденко пытались исправить ситуацию, однако подобраться к опытному оппоненту так и не получилось. Победа осталась за баскетболистами «Минска» с уверенным результатом – 80:58.

# Баскетбол

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