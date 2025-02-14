Детско-юношеская лига по гандболу «Вавёрка Кап» стартовала в Минске

В столичном Доме гандбола стартовали матчи детско-юношеской лиги «Ваверка Кап», участие в которых принимают девушки 9-11 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В столичном Доме гандбола стартовали матчи детско-юношеской лиги «Ваверка Кап», участие в которых принимают девушки 9-11 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для юных спортсменок это дебютный состязательный опыт и хороший шанс получить необходимую игровую практику. Они учатся проявлять характер и взаимодействовать в команде. Тренеры в свою очередь имеют возможность просмотреть и подготовить будущий резерв.
Всего в соревнованиях принимают участие 16 команд из всей страны. По итогам группового этапа определится квартет сильнейших, который и сыграет в финале.
Елена Равино, участница турнира:
У меня это вызвало эмоции радостные, и для меня гандбол это буквально как жизнь.
Варвара Карбышева, участница турнира:
Люблю я, обожаю. Не могу, значит для меня все. Дают мне опыт и практику. У нас настрой боевой. Хочется выиграть и в финал пройти.
Екатерина Лукиди, тренер команды «Профсоюзы»:
Наши первые вообще соревнования, первый раз мы вообще видим, что такое большой зал. И это важно, чтобы была мотивация, чтобы был стимул заниматься дальше и увеличивать свое мастерство, которого пока еще нет.
«Ваверка Кап» – это главный старт для начинающих спортсменов. И с каждым годом количество участников растет. Завершится первый этап в конце февраля.