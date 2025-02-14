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Лучшие биатлонисты Беларуси и России разыграют 10 комплектов наград

14 февраля 2025 18:06
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15 февраля в Раубичах стартует первый международный старт сезона по биатлону Кубок сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшие стреляющие лыжники Беларуси и России на протяжении недели разыграют 10 комплектов наград. В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Откроют программу турнира спринтерские гонки. Первыми на дистанцию в 7,5 километра с двумя огневыми рубежами выйдут женщины. Начало в 11 часов. В 13:30 в борьбу вступят мужчины. Им предстоит преодолеть 10 километров и две стрельбы.

# Биатлон

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