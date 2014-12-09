Лопатки, колобашки, валакуши. Что это такое и зачем они нужны в плавании?

Лопатки, колобашки, валакуши. Эти названия у обычного человека вызовут улыбку и вопрос «что это такое?» Пловцы от мало до велика ответят не задумываясь: это наш спортивный инвентарь, снаряжение предназначено для развития силовой выносливости исключительно на воде. Весь этот арсенал помещается в личную сумку и колесит по миру на учебно-тренировочные сборы.

Эдуард Чаус, заслуженный тренер Беларуси по плаванию:

Начинаем нагружать подручными средствами, когда ребенок уже освоился хорошо с водой, научился всем спортивным способам плавания и переходит к более-менее серьезной тренировке.

Лопатки одеваются на руки и выполняют функцию как отягощения, так и шлифовки техники. Чем больше лопатка, тем больше объем задания. К примеру, в лопатках на всю ладонь можно плыть и пять километров.

Эдуард Чаус, заслуженный тренер Беларуси по плаванию:

Они бывают побольше, средние, маленькие. Они нужны для того, чтобы усилить нагрузку на мышцы. При работе над силовой выносливостью в основном.

Колобашка имеет форму 3D-восьмерки. Как правило, этот инвентарь начинают использовать юные плавцы, ими же пользуются и профессионалы. Многие пишут на досках пожелания, а на лопатках – имена.

Эдуард Чаус, заслуженный тренер Беларуси по плаванию:

Инвентарь перворазрядника и Саши Герасимени особо ничем не отличается. Колобашку спортсмен вставляет между бедер, он плывет. Еще раньше применяли круги подкладочные. Но потом от них отказались. Восьмеркой одевали, чтобы увеличить сопротивление.

10 лет назад для отягощения пловцы использовали обычные хозяйственные пластиковые ведра. К ручке крепилась веревка, а к ней – пояс.

Эдуард Чаус, заслуженный тренер Беларуси по плаванию:

И сейчас есть ведро. Но им еще немного рановато с ведрами плавать, потому что может нарушиться техника. Надо, чтобы техника была более-менее стабильная. Тогда – с ведром.

Сегодня ребята предпочитают водные пояса.

Эдуард Чаус, заслуженный тренер Беларуси по плаванию:

Сегодня они будут плыть с поясом 800 м. Это гипоксическая тренировка. То есть на задержке дыхания проплыть как можно больше.

Плавательный инвентарь – не самое дешевое удовольствие. Что-то, конечно, выделяется на спортивные школы, а что-то приходится покупать за свои деньги. Индивидуальный тренажер – мечта каждого пловца и тренера, однако, чтобы его иметь в личном арсенале, надо как минимум выиграть городские соревнования.

Инна Рублевская, директор ДЮСШ «Янтарь» по плаванию:

Есть тренажеры, которых не совсем достаточно. Мы в прошлом году смотр-конкурс выиграли – нам выделили восемь индивидуальных тренажеров. Конечно, всем не хватает этого инвентаря, они покупают за свои деньги. Если касаться бассейна «Янтарь», то, конечно, хотелось бы современные тумбочки еще приобрести.

Вот так готовятся плавательные кадры, причем без подручных средств тренировочный процесс не имеет эффективности, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.