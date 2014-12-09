Александр Хацкевич – главный тренер сборной Беларуси. Может ли хороший футболист стать таким же руководителем?

Футбольная сборная Беларуси наконец-то обрела главного тренера. Им стал Александр Хацкевич – один из лучших игроков национальной команды на заре ее независимости. Теперь он, по условиям контракта, будет три года руководить национальной командой с тренерского мостика.

Пока серьезных успехов на этом поприще Александр Николаевич не снискал. Белорусским болельщикам он может быть памятен по непродолжительной работе с минским «Динамо», где выступал еще в качестве играющего тренера, и с «Витебском». Тем не менее, будем верить, и для поднятия настроения вспомним других именитых игроков, которым удалось таки стать приличными тренерами.

Далеко в историю за примерами ходить не надо.

Дидье Дешам капитанствовал в сборной Франции на победных для нее чемпионате мира 1998 года и Европы 2000-го. Игроцких трофеев в его коллекции не счесть, но и, сменив амплуа на тренерское, Дешам не затерялся.

Дебютом для него стала работа в «Монако». Именно под его руководством скромный клуб добрался до финала Лиги чемпионов в 2004 году и там уступил «Порту» Жозе Моуриньо. С французским «Марселем» затем было завоевано 6 национальных трофеев.

Успехи были замечены и последние два года Дешам возглавляет главную сборную страны. Французы на чемпионате мира дошли до четвертьфинала, где уступили будущим чемпионам – немцам.

Из участников чемпионата мира в Бразилии можно вспомнить и еще парочку специалистов, которые еще совсем недавно были кумирами для болельщиков, выступая на поле. Юрген Клинсманн, немец, возглавляющий сборную США, и Нико Ковач – многолетний капитан, а ныне рулевой сборной Хорватии – со своими обязанностями тренера справляются на отлично.

Антонио Конте – человек, собравший с «Ювентусом» уйму трофеев еще будучи футболистом. Завершив карьеру, итальянец поначалу был в тени тренерского цеха, но возвращение в Турин стало фееричным. Под руководством Антонио Конте «Юве» становился бессменным чемпионом Серии А последние три сезона. Распрощавшись летом с «бьянконери», Конте был назначен главным в сборной Италии, и пока дела также идут неплохо.

И Хосеп Гвардиола. Когда в 2008 году неопытный молодой наставник был поставлен у руля «Барселоны», в его тренерских способностях не сомневался только ленивый. Но он сходу привел команду к чемпионству и удерживал корону еще два года.

А перейдя летом 2013 года в немецкую «Баварию», планку не опустил и доказал, что он отнюдь не тренер одной команды, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.