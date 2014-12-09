Открытый Кубок СНГ – Кубок Мира по таэквондо ITF завершился в Минске

Новости Беларуси. В Минске завершился турнир со странным названием «Открытый Кубок СНГ – Кубок Мира по таэквондо ITF». Около тысячи участников из 13 стран боролись за право называться победителями. Приятно, что среди призеров были и белорусские таэквондисты, за которых переживали самые близкие для них люди.

Владислав Добкин, обладатель золотой медали в командном тули:

Поддержка есть, команда помогает, кричалки всякие.

Соревнования очень высокого уровня, даже приравниваются к чемпионату мира, очень высокий уровень организации, очень сильные соперники. Также в перспективе проводить чемпионаты мира и чемпионаты Беларуси, может быть, даже в этом зале.

Совсем маленькие участники не обходились и без скупых мужских слез. Но ребята собирали волю в кулак и, стиснув зубы, продолжали бой. Ведь именно так и воспитывается дух победителя.

Организаторы отмечают, что подобный турнир уже полюбился гостям белорусской столицы и станет традиционным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».