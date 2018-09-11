Молодёжная сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от хорватов в квалификации к Евро-2019

В прошлом октябре, в выездном поединке, белорусы потерпели драматичное поражение 1:2, оба раза пропустив в компенсированное время. Казалось, дома удастся дать бой балканцам. Однако игра в Гродно сложилась в пользу хорватов, отгрузивших в наши ворота четыре мяча. В остатке разгромное поражение 0-4.

Людас Румбутис, главный тренер молодежная сборная Беларуси по футболу:

Сегодня Хорватия нам преподнесла урок просто шикарный. В том плане, что они сыграли очень здорово. Они создали у наших ворот кучу моментов. Нам за 7 игр не создали столько моментов у наших ворот, сколько сегодня. Они мастерски использовали все наши просчеты, неточности в работе с мячом. Первые два гола забили, два удара – два гола было.