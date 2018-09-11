Белоруски стали бронзовыми призёрами турнира по женской борьбе в Варшаве

Новости Беларуси. Белоруски Василиса Марзалюк и Залина Сидакова стали бронзовыми призерами турнира по женской борьбе в Варшаве Poland Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В схватке за бронзовую награду Сидакова была сильнее украинки Ольги Шнайдер. Опытная Василиса Марзалюк после поражения от Эрики Элизабет Вибе из Канады была сильнее Урсулы Осочки из Польши и турчанки Ясмин Адар.