Белоруски стали бронзовыми призёрами турнира по женской борьбе в Варшаве

Новости Беларуси. Белоруски Василиса Марзалюк и Залина Сидакова стали бронзовыми призерами турнира по женской борьбе в Варшаве Poland Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белоруски Василиса Марзалюк и Залина Сидакова стали бронзовыми призерами турнира по женской борьбе в Варшаве Poland Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В схватке за бронзовую награду Сидакова была сильнее украинки Ольги Шнайдер. Опытная Василиса Марзалюк после поражения от Эрики Элизабет Вибе из Канады была сильнее Урсулы Осочки из Польши и турчанки Ясмин Адар.
С турнира по вольной борьбе в Якутске два представителя отечественной школы борьбы легковес Ринчинов и супертяж Саидов также вернулись домой с бронзой. В конце этой недели Минск примет международный турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Эти соревнования станут тестовыми ко II Европейским играм.