В рамках акции «Кожаный мяч» состоится отдельный зачет для команд девочек

Новости Беларуси.Финал акции «Кожаный мяч» стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Мы в Минск приехали за победой»: в столице стартовал финал акции «Кожаный мяч»

Ранее турнир проводился в трех городах – в каждом по возрастной группе. Вот уже второй год все финалисты собираются в столице. В 2018 году не обошлось без нововведений. Одно из главных: отдельный зачет для команд девочек. Баталии – отнюдь не шуточные, а эмоции совсем не девчачьи.

Владимир Хелский, тренер команды «Надежда» (Щучинский район):

Замечательная идея и спасибо тем, кто это придумал. У нас девчонки дают фору некоторым мальчишкам. Тут гимназистки, отличниц половина, и собираются после уроков и играют.