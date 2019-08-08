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Лига Европы. БАТЭ победил «Сараево»

08 августа 2019 20:18
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Новости Беларуси. БАТЭ и солигорский «Шахтер» проводят первые матчи третьего квалификационного раунда футбольной лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лига Европы. БАТЭ победил «Сараево»-1

Борисовчане свой поединок уже завершили. БАТЭ добился победы в Сараево над местным одноименным клубом – 2:1.

А вот матч между итальянским «Торино» и «Шахтером» в самом разгаре. После первого тайма счет – 2:0 в пользу «Торино».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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