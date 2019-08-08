Александр Семенюк, игрок сборной Беларуси по баскетболу: «В Дании будет намного сложнее играть»

Новости Беларуси. 3 очка! Именно столько отделило нашу национальную команду по баскетболу от победы над датчанами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы в рамках второго матча третьего раунда преквалификации к Евробаскету – 2021 года принимали скандинавов.

Первую четверть белорусы проиграли – 15:27, но сумели сократить счет к перерыву – 41:44. Третью десятиминутку парни Александра Крутикова начали здорово: почти догнали соперников, но в концовке оказались слабее – 55:63.

Драматичной оказалась заключительная десятиминутка. Итоговые цифры – 78:81. Лучшим у белорусов стал Малик Уэйнс: на его счету 15 очков.