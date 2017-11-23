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ФИФА обновила рейтинг национальных сборных

23 ноября 2017 14:04
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Новости мира. ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных по футболу.

По информации, размещенной на сайте ассоциации, первое место заняла команда Германии – у нее 1602 очка.

На втором месте – сборная Бразилии (1483 очка). Топ-3 замыкает команда Португалии (1358 очков).

Следом идут команды Аргентины, Бельгии, Испании, Польши, Швейцарии, Франции и Чили.

Национальная сборная Беларуси опустилась на одну строчку – с 91 места на 92.

Команда Украины занимает в топе 35 место, а сборная России – 65-е.

В конце октября в Лондоне состоялось награждение лучших футболистов и тренеров 2017 года.

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# Футбол # Фотофакт

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