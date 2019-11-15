Лига чемпионов. Солигорский «Шахтёр» был сильнее финнов из «Валепа»

Новости Беларуси. Снова 3:0 – по сетам и 6:0 – по итогам двух матчей. Солигорский «Шахтёр» победил финский клуб «Валепа» в квалификации мужской волейбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После уверенной домашней виктории наш чемпион имел неплохой запас прочности перед ответной дуэлью. Но довольствоваться малым не стал.

На выезде дружина Виктора Бекши выглядела не менее эффектно, чем на родном паркете. Поединок продолжался полтора часа. Счет по партиям – 25:22, 25:22 и 25:21. «Шахтёр» уверенной поступью продолжает идти по турнирной сетке Лиги чемпионов.