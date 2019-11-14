Участница теннисного турнира «Кубок Павлова» в Минске: «Каждый год здесь очень сильный состав»

Новости Беларуси. В Минске продолжается традиционный женский теннисный турнир «Кубок Павлова». Соревнования начались 11 ноября, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Звание лучших оспаривают 32 участницы одиночного разряда и 16 дуэтов парного из 12 стран мира, включая Беларусь.

В 2019 году «Кубок Павлова» отмечает свой 23-й день рождения, что делает его одним из старейших белорусских турниров, входящих в календарь Международной теннисной федерации. Это один из трех профессиональных женских турниров, проходящих в этом году на территории нашей страны. Призовой фонд состязаний составляет 25 тысяч долларов. Однако деньги на нем – не главное.

Анастасия Захарова, участница турнира:

Этот турнир у меня заключительный в сезоне. Я надеюсь, что с его помощью я смогу попасть на Australian Open, на квалификацию. Ожидания хорошие. Каждый год здесь очень сильный состав. Все хотят попасть. Будет сложно.