Участница теннисного турнира «Кубок Павлова» в Минске: «Каждый год здесь очень сильный состав»
Новости Беларуси. В Минске продолжается традиционный женский теннисный турнир «Кубок Павлова». Соревнования начались 11 ноября, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Звание лучших оспаривают 32 участницы одиночного разряда и 16 дуэтов парного из 12 стран мира, включая Беларусь.
В 2019 году «Кубок Павлова» отмечает свой 23-й день рождения, что делает его одним из старейших белорусских турниров, входящих в календарь Международной теннисной федерации. Это один из трех профессиональных женских турниров, проходящих в этом году на территории нашей страны. Призовой фонд состязаний составляет 25 тысяч долларов. Однако деньги на нем – не главное.
Анастасия Захарова, участница турнира:
Этот турнир у меня заключительный в сезоне. Я надеюсь, что с его помощью я смогу попасть на Australian Open, на квалификацию. Ожидания хорошие.
Каждый год здесь очень сильный состав. Все хотят попасть. Будет сложно.
Полина Лейкина, участница турнира:
Для меня важен каждый турнир. Победы всегда приносят уверенность в себе. Я приезжаю побеждать. К сожалению, в одиночном не удалось это сделать. Но есть парные тоже, которые мне тоже помогают.
С каждой девочкой тяжело играть. Сейчас очень много молодых в Беларуси, которые перспективны.