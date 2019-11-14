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Никита Крыскин о победе над хоккеистами «Витязя»: «Воздается за все старания»

14 ноября 2019 12:45
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Новости Беларуси. Вторая игра за два дня и вторая победа. Минское «Динамо» продолжает выступление в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никита Крыскин о победе над хоккеистами «Витязя»: «Воздается за все старания»-1

Во вторник «зубры» взяли верх над хоккеистами «Торпедо», в среду настал черед игроков «Витязя». Эта встреча также получилась результативной и изобиловала неожиданными поворотами. Команды по очереди выходили вперед.

Никита Крыскин о победе над хоккеистами «Витязя»: «Воздается за все старания»-4

После двух периодов «зубры» вели с разницей в одну шайбу. Третья двадцатиминутка получилась самой напряженной, минчане все же сдержали натиск гостей и добились важной победы – 4:3.

Никита Крыскин о победе над хоккеистами «Витязя»: «Воздается за все старания»-7

Никита Крыскин, нападающий ХЗ «Динамо-Минск»:
Воздается за все старания, за всю работу, которую команда провела до этого. Даже когда была серия проигрышей, играли-то хорошо, только чего-то не хватало, не везло. Ну а теперь на нашу сторону удача переметнулась.

Следующий матч «Динамо» также проведет дома. Соперник – омский «Авангард».

# Хоккей Беларуси # Никита Крыскин # Фотофакт

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