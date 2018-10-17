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Лига чемпионов. «Неман» проиграл хоккеистам «Айсберена»

17 октября 2018 10:00
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Новости Беларуси. Гродненский «Неман» провел заключительный, шестой матч хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лига чемпионов. «Неман» проиграл хоккеистам «Айсберена»-1

На домашнем льду команда Сергея Пушкова встречалась с немецким «Айсбереном». Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф и эту игру провели без серьезного давления.

Лига чемпионов. «Неман» проиграл хоккеистам «Айсберена»-4

Успеха добились хоккеисты из Германии – 4:2. Таким образом, «Неман» с пятью набранными очками после шести встреч занял четвертое место в группе D.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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