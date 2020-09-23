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Лига чемпионов. «Цмокі-Мінск» обыграли «Балкан» в первом матче квалификации

23 сентября 2020 13:47
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Новости Беларуси. «Цмокі-Мінск» открыли международный сезон. В первом матче отбора баскетбольной Лиги чемпионов обыгран болгарский «Балкан», сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Из-за эпидемиологической ситуации квалификация турнира претерпела изменения. Новый формат предполагает четыре группы по четыре команды, в каждом из пулов по два полуфинала и финал из одного матча.

Лига чемпионов. «Цмокі-Мінск» обыграли «Балкан» в первом матче квалификации -1

В роли хозяина мини-турнира с участием «Цмоков» выступил клуб из Ботевграда, однако родные стены болгарам не помогли: «драконы» оказались сильнее – 73:65. Самым результативным в составе минчан оказался Крис Клайборн, а Максим Салаш и Владимир Веремеенко отметились дабл-даблами.

В решающем матче за путевку в группу Лиги чемпионов минчане вечером 24 сентября сыграют с литовским «Нептунасом».

# Баскетбол # Крис Клайборн # Максим Салаш # Владимир Веремеенко # Фотофакт

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