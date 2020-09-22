«Если не выступать, то не будет никакой конкуренции». В Минске прошёл чемпионат Беларуси по армрестлингу

Новости Беларуси. В Минске подведены итоги чемпионата Беларуси по армрестлингу. Турнир проходил на базе Белорусского государственного технологического университета, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

В состязаниях приняли участие более ста спортсменов со всей республики. В их числе были не только молодые люди, которые только пробуют свои силы на высоком уровне, но и победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Среди последних – Татьяна Калюк. В ноябре 2019 года гомельчанка в борьбе на правую руку стала сильнейшей на планете, а также завоевала серебро в борьбе на левую руку. Однако в 2020 году радоваться победам белорусов на международных стартах не придется, виной тому – пандемия коронавируса. Единственное утешение для наших спортсменов – соревнования внутри страны, которые позволяют не терять форму.

Татьяна Калюк, чемпионка мира по армрестлингу:

Каждые соревнования, они все значимые для каждого спортсмена, то есть чемпионат республики – это самый главный старт для того, чтобы выступать на отборочном этапе на чемпионат Европы, на мир. Если не заниматься и не тренироваться вообще, не выступать и не пробовать свои силы, то тогда не будет никакой конкуренции, возможности и мотивации, чтобы заниматься дальше.

Обычно соревнования проходят в марте, в этот раз сроки сместились на полгода. Причина – распространение коронавируса. Корректировать календарь – дело не из простых. Но оно того стоило.

Валерий Бабук, председатель Белорусской федерации армрестлинга:

Ребята засиделись, тем более это борьба на руках. Они где-то там выясняют свои отношения, собираются где-то, проводят мини-соревнования. Вот решили обширно в республике выявить самых сильнейших в своих весовых категориях.