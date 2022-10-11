«Всегда готовы показывать высокие результаты». В Ратомке стартовал Кубок по конной выездке

Новости Беларуси. В Ратомке стартовал Кубок Беларуси памяти героя Советского Союза Льва Доватора, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это заключительный старт в нынешнем сезоне по выездке.
Новости Беларуси. В Ратомке стартовал Кубок Беларуси памяти героя Советского Союза Льва Доватора, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это заключительный старт в нынешнем сезоне по выездке.
Участники разыграют 17 комплектов наград. На них претендуют 90 спортсменов из трех стран. В стартовый день турнира в манеже соревновались молодые лошади-пятилетки. Это будущее нашей национальной команды – важно иметь в поле зрения всех потенциальных чемпионов. Викторию в этой категории праздновала гостья из Франции Мари Камилари. Воспитанница РЦОП Мария Юневич уступила лидеру всего 0,2. Замкнула тройку сильнейших также представительница конного центра Нина Стешко.
По итогам старта будет сформирована национальная команда, которая в 2023 году представит Беларусь на международных турнирах в случае отмены спортивного бана.
Виктор Малашко, заместитель директора РЦОП по конным видам спорта и коневодству:
Конный спорт – это возрастной вид сам по себе. Опытные всадники всегда формируют и костяк лошадей под собой, и костяк как таковой, особенно выездки, не меняется. Есть, конечно же, исключения, но по крайней мере сейчас под каждым спортсменом есть и молодые, и больше признанные лошади, которых, скажем так, оттачиваем и смотрим, кто будет лучше выступать уже в дальнейшем.
Белорусы всегда готовы показывать высокие результаты: и троеборье, и наше преодоление препятствий, и выездка в постоянном мотивированном подходе к нашим занятиям и подготовке лошадей, к нашим соревнованиям. Поэтому надеемся, что будет бан все-таки снят, и мы с 1 января включимся в зарабатывание квалификационных очков к Олимпийским играм 2024 года.
В среду, 12 октября, в программе запланированы детский, юношеский, а также юниорский турниры. Завершатся соревнования в воскресенье, 16 октября.