«Всегда готовы показывать высокие результаты». В Ратомке стартовал Кубок по конной выездке

Участники разыграют 17 комплектов наград. На них претендуют 90 спортсменов из трех стран. В стартовый день турнира в манеже соревновались молодые лошади-пятилетки. Это будущее нашей национальной команды – важно иметь в поле зрения всех потенциальных чемпионов. Викторию в этой категории праздновала гостья из Франции Мари Камилари. Воспитанница РЦОП Мария Юневич уступила лидеру всего 0,2. Замкнула тройку сильнейших также представительница конного центра Нина Стешко.

Виктор Малашко, заместитель директора РЦОП по конным видам спорта и коневодству:

Конный спорт – это возрастной вид сам по себе. Опытные всадники всегда формируют и костяк лошадей под собой, и костяк как таковой, особенно выездки, не меняется. Есть, конечно же, исключения, но по крайней мере сейчас под каждым спортсменом есть и молодые, и больше признанные лошади, которых, скажем так, оттачиваем и смотрим, кто будет лучше выступать уже в дальнейшем.

Белорусы всегда готовы показывать высокие результаты: и троеборье, и наше преодоление препятствий, и выездка в постоянном мотивированном подходе к нашим занятиям и подготовке лошадей, к нашим соревнованиям. Поэтому надеемся, что будет бан все-таки снят, и мы с 1 января включимся в зарабатывание квалификационных очков к Олимпийским играм 2024 года.