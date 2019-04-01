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Один из самых завидных холостяков мира бегун Усэйн Болт примет участие во II Европейских играх

01 апреля 2019 11:20
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Новости Беларуси. Завидному холостяку мира, самому быстрому человеку на земле и несостоявшемуся футболисту – Усэйну Болту – уже разрешили принять участие во II Европейских играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Один из самых завидных холостяков мира бегун Усэйн Болт примет участие во II Европейских играх-1

Оргкомитет закрыл глаза на то, что двухметровый бегун несколько лет как завершил легкоатлетическую карьеру. Правда, добежать первым до аккредитации звезда спортивных дорожек не успела.     

Восьмикратного олимпийца «обскакал» рыжий и хвостатый Лисенок Лесик. Так, этой новостью воодушевилось мировое спортивное сообщество.       

Один из самых завидных холостяков мира бегун Усэйн Болт примет участие во II Европейских играх-4

А вот у белорусов прибавилось проблем. С легендарным спринтером оказалось не все так просто: райдер у атлета действительно оказался «звездным»: в списке требований – личный астролог, автомобиль премиум класса, в номере – обязательно PlayStation, только голубая ароматизированная туалетная бумага и кофе, размешанный в направлении против часовой стрелки.     

# Европейские игры # Фотофакт

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