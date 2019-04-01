Один из самых завидных холостяков мира бегун Усэйн Болт примет участие во II Европейских играх

Новости Беларуси. Завидному холостяку мира, самому быстрому человеку на земле и несостоявшемуся футболисту – Усэйну Болту – уже разрешили принять участие во II Европейских играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оргкомитет закрыл глаза на то, что двухметровый бегун несколько лет как завершил легкоатлетическую карьеру. Правда, добежать первым до аккредитации звезда спортивных дорожек не успела.

Восьмикратного олимпийца «обскакал» рыжий и хвостатый Лисенок Лесик. Так, этой новостью воодушевилось мировое спортивное сообщество.