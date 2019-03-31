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Вероника Иванова о I Европейских играх: «Лучше завоевать бронзу, чем проиграть золото»

31 марта 2019 22:11
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Новости Беларуси. На первых Европейских играх в Баку она стала бронзовым призером в состязаниях по борьбе, так что ей еще несомненно есть, к чему стремиться. Вероника Иванова специально для «Недели спорта» вспомнила моменты успеха, которые для нее до сих пор слишком эмоциональны.

Вероника Иванова о I Европейских играх: «Лучше завоевать бронзу, чем проиграть золото»-1

Как ни банально звучит, но спортсменок с фамилией Иванова много. Даже  в отдельно взятом виде – женской борьбе. Сейчас на международной арене выступают несколько болгарок Ивановых и парочка однофамилиц-россиянок. В отечественной женской борьбе тоже не обошлось без представительниц самой распространенной фамилии. Знакомьтесь: Вероника Иванова, 22 года. Уроженка Шклова.

Вероника Иванова о I Европейских играх: «Лучше завоевать бронзу, чем проиграть золото»-4

Вероника Иванова, бронзовый призер I Европейских игр:
Тренер сказал: готовься, поедешь, проверишь себя и на других посмотришь.

На первых Европейских играх в Баку Вероника заняла третье место в весовой категории до 60 килограмм. Кстати, была едва ли не самой молодой участницей турнира – ей было 18 лет.

Вероника Иванова о I Европейских играх: «Лучше завоевать бронзу, чем проиграть золото»-7

Вероника Иванова:
Все спортсмены очень высокого уровня. Все хотели подняться на пьедестал.

Молодая, но отнюдь не неопытная. Перед Баку за плечами у Вероники Ивановой уже был ряд международных стартов, но в Азербайджане уже первую схватку наша героиня проиграла, что заметно снизило шансы на медальный успех. Но он все же случился. 

Вероника Иванова о I Европейских играх: «Лучше завоевать бронзу, чем проиграть золото»-10

Вероника Иванова:
За третье место я была готова. Что испытываю – чувство гордости. Лучше завоевать бронзу, чем проиграть золото. Я думала, в следующий раз я буду выше. Меня очень злила первая проигранная схватка.

Казалось бы простой вопрос – кто самые главные болельщики помимо родных – обезоружил нашу героиню. Такая жесткая и бескомпромиссная на ковре, она вдруг расплакалась и попросила остановить съемку. 

Вероника Иванова о I Европейских играх: «Лучше завоевать бронзу, чем проиграть золото»-13

Вероника Иванова:
Тренеры поддерживают сильно. Родные конечно тоже, но тренеры это другое. Они очень сильно переживают.

Личный тренер Вероники Сергей Мельков первым прислал SMS: «Молодец! Ты сделала все, что могла». Немногословно, борцы – они такие. Но в этой простой фразе столько поддержки и веры в свою  ученицу.  

Вероника Иванова о I Европейских играх: «Лучше завоевать бронзу, чем проиграть золото»-16

Прошло четыре долгих года. Спортсмены часто измеряют время именно такими олимпийскими циклами. И перед нами уже совсем другая Вероника Иванова.

Вероника Иванова о I Европейских играх: «Лучше завоевать бронзу, чем проиграть золото»-19

Вероника Иванова:
Какой я стала? Я повзрослела. Я стала крестной мамой. Я очень хочу сдать на права, но нет времени. Живу, как и раньше в Могилеве, и переезжать не планирую. Мне очень нравится этот город. По дому скучаю сильно. Бывает, что приезжаю в Шклов раз в пару месяцев и то на два три часа.  Тренера остались те же, а наша команда с каждым годом все дружнее.

Вероника Иванова о I Европейских играх: «Лучше завоевать бронзу, чем проиграть золото»-22

Анжелика Урман, СТВ:
Что тебе надо для победы?

Вероника Иванова:
Поддержка и настрой. У себя дома мы же не можем проиграть. 

# Борьба # Вероника Иванова # Анжелика Урман # Фотофакт

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