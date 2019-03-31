Вероника Иванова о I Европейских играх: «Лучше завоевать бронзу, чем проиграть золото»

Новости Беларуси. На первых Европейских играх в Баку она стала бронзовым призером в состязаниях по борьбе, так что ей еще несомненно есть, к чему стремиться. Вероника Иванова специально для «Недели спорта» вспомнила моменты успеха, которые для нее до сих пор слишком эмоциональны.

Как ни банально звучит, но спортсменок с фамилией Иванова много. Даже в отдельно взятом виде – женской борьбе. Сейчас на международной арене выступают несколько болгарок Ивановых и парочка однофамилиц-россиянок. В отечественной женской борьбе тоже не обошлось без представительниц самой распространенной фамилии. Знакомьтесь: Вероника Иванова, 22 года. Уроженка Шклова.

Вероника Иванова, бронзовый призер I Европейских игр:

Тренер сказал: готовься, поедешь, проверишь себя и на других посмотришь. На первых Европейских играх в Баку Вероника заняла третье место в весовой категории до 60 килограмм. Кстати, была едва ли не самой молодой участницей турнира – ей было 18 лет.

Вероника Иванова:

Все спортсмены очень высокого уровня. Все хотели подняться на пьедестал. Молодая, но отнюдь не неопытная. Перед Баку за плечами у Вероники Ивановой уже был ряд международных стартов, но в Азербайджане уже первую схватку наша героиня проиграла, что заметно снизило шансы на медальный успех. Но он все же случился.

Вероника Иванова:

За третье место я была готова. Что испытываю – чувство гордости. Лучше завоевать бронзу, чем проиграть золото. Я думала, в следующий раз я буду выше. Меня очень злила первая проигранная схватка. Казалось бы простой вопрос – кто самые главные болельщики помимо родных – обезоружил нашу героиню. Такая жесткая и бескомпромиссная на ковре, она вдруг расплакалась и попросила остановить съемку.

Вероника Иванова:

Тренеры поддерживают сильно. Родные конечно тоже, но тренеры это другое. Они очень сильно переживают. Личный тренер Вероники Сергей Мельков первым прислал SMS: «Молодец! Ты сделала все, что могла». Немногословно, борцы – они такие. Но в этой простой фразе столько поддержки и веры в свою ученицу.

Прошло четыре долгих года. Спортсмены часто измеряют время именно такими олимпийскими циклами. И перед нами уже совсем другая Вероника Иванова.

Вероника Иванова:

Какой я стала? Я повзрослела. Я стала крестной мамой. Я очень хочу сдать на права, но нет времени. Живу, как и раньше в Могилеве, и переезжать не планирую. Мне очень нравится этот город. По дому скучаю сильно. Бывает, что приезжаю в Шклов раз в пару месяцев и то на два три часа. Тренера остались те же, а наша команда с каждым годом все дружнее.