«Лицензии на Олимпийские игры будут». Что белорусские лучники говорят о подготовке к Токио

Новости Беларуси. До начала Олимпийских игр в Токио осталось менее двух месяцев. В лицензионной копилке белорусов пока 87 заветных квитков. Несколько путевок добыли и наши лучники, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Женский сегмент в белорусском луке пока превалирует. Сплав молодости и опыта – это про нашу команду. Девчата смогли завоевать пропуск на Олимпиаду еще в 2019 году на чемпионате мира в Голландии. Анна Марусова и две Карины (Козловская и Деминская) вошли в команде в топ-8, чего хватило для получения неименных олимпийских лицензий. Напомним, это же трио в 2019 на вторых Европейских играх завоевало серебро. Марусова уже имеет олимпийский опыт, спортсменка выступала на мультифорумах в 2000 и 2004 годах.

Анна Марусова, спортсмен-инструктор сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Оно всегда чувствуется, что тебя кто-то поджимает, на протяжении всей моей карьеры. Это мои сверстники были, теперь молодежь. В каком-то плане это плюс, это многолетний опыт за плечами, который тебе помогает зачастую. Я всегда настраиваюсь на то, чтобы я была максимально хорошо готова в техническом отношении, тогда и результат очков будет.

А вот мужская составляющая у белорусов прихрамывает. Пока парни без японских пропусков, но надежды есть. Попытать счастье можно будет в Турции, там с 1 по 6 июня пройдет чемпионат Европы, а вместе с ним и олимпийский лицензионный турнир. Необходимо попасть в призовую тройку.

Антон Прилепов, спортсмен-инструктор сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Готовлюсь, и лицензии на Олимпийские игры будут. Тут по очкам нет, надо проходить в дуэли и там уже выигрывать, а там надо стрелять практически по одним десяткам. Если не получится в Турции взять, будем штурмовать в Париже. Что касается командных лицензий, то их можно будет получить на этапе Кубка мира в Париже в июле.