Причиной смерти 21-летней биатлонистки Алины Якимкиной стала сердечная недостаточность

Новости России. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти спортсменки стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщил пресс-атташе министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртии.

Надежда Шадрина, пресс-атташе министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртии:

Предстоит произвести углубленное исследование тканей, оно занимает очень долгое время. Пока можно только говорить о предварительном диагнозе, который зафиксирован в свидетельстве о смерти.

Напомним, трагедия произошла в минувшую субботу во время этапа Кубка России в Тюмени. Сердце Алины Якимкиной остановилось во время индивидуальной гонки на 15 км.

СК России начал проверку по факту смерти спортсменки. Кто понесет ответственность за смерть девушки, еще предстоит выяснить.

Тем временем, по информации некоторых российских изданий, в Тюмень на этап Кубка России Алина Якимкина приехала без командного врача.

Бывший доктор сборной Удмуртии вспоминает, как осматривал спортсменку в прошлом году, и отмечает: уже тогда медиков насторожило состояние здоровья девушки.

Владимир Красильников, бывший доктор сборной (в интервью LifeNews):

Я работал с командой до 31 декабря, потом ушел, и, насколько я знаю, они никого не нашли мне на замену. Я лично наблюдал Алину и видел изменения на кардиограмме. Медицинским языком это называется нарушение процессов реполяризации.

По предварительным данным, самочувствие удмуртской биатлонистки перед стартом было нормальным.