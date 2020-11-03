Новости Беларуси. Белорусский пловец Илья Шиманович обновил европейский и национальный рекорды на дистанции 100 метров брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусский пловец Илья Шиманович обновил европейский и национальный рекорды на дистанции 100 метров брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Случилось это на этапе Международной лиги плавания в Будапеште. В шестой соревновательный день белорус преодолел 100 метров за 55,86 секунды.
Это на 0,03 секунды быстрее предыдущего рекорда. Кстати, его год назад установил сам Шиманович.