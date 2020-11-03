Прямой эфир

Пловец Илья Шиманович обновил европейский и национальный рекорды

03 ноября 2020 15:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский пловец Илья Шиманович обновил европейский и национальный рекорды на дистанции 100 метров брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Пловец Илья Шиманович обновил европейский и национальный рекорды-1

Случилось это на этапе Международной лиги плавания в Будапеште. В шестой соревновательный день белорус преодолел 100 метров за 55,86 секунды.  

Пловец Илья Шиманович обновил европейский и национальный рекорды-4

Это на 0,03 секунды быстрее предыдущего рекорда. Кстати, его год назад установил сам Шиманович.

# Плавание # Илья Шиманович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Камеко об игроках МФК «Столица»: футболисты такого уровня не должны терять мячи в приёме
03 ноября 2020 13:31

Дмитрий Камеко об игроках МФК «Столица»: футболисты такого уровня не должны терять мячи в приёме

24 футболиста. Кто вошёл в состав сборной Беларуси на ближайшие три матча?
02 ноября 2020 20:39

24 футболиста. Кто вошёл в состав сборной Беларуси на ближайшие три матча?

Экстралига А. «Юность» предсказуемо обыграла «Локомотив»
02 ноября 2020 20:37

Экстралига А. «Юность» предсказуемо обыграла «Локомотив»