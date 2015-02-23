Николай Альмуков, главный тренер сборной Австралии по биалону: Нам понравилось, как организован нынешний Чемпионат мира!

Какой «ветер» принёс Вас в Австралию, чтобы Вы впоследствии стали тренером?

Николай Альмуков, главный тренер сборной Австралии по биатлону:

В Австралии есть снег. Там даже проводится международный марафон. Я приехал туда несколько лет назад, будучи лыжником. Набрал группу. С тех пор и существует команда.

Когда лыжный спорт перерос в биатлон? Было ли какое-то развитие на каком-то этапе?

Николай Альмуков, главный тренер сборной Австралии по биатлону:

Да. Это случилось перед Олимпиадой в Ванкувере. Алексей Альмуков вывел нашу дорожку с лыжниками на высокий уровень (мы все в лыжном спорте были). Получилось так, что у нас только одна путёвка в лыжном спорте, и одна - в биатлоне. И чтобы не драться между собой за путёвку в лыжных гонках, мы решили, что лучше будет переключить одного из спортсменов на биатлон. В итоге мы отобрались и там, и там. Самый большой международный успех пришёл в 2013 году - на Универсиаде в Трентино Алексей был третьим в гонке преследования.

Габриэл, как ты попала в этот вид спорта?

Гэбриэл Хоукинс, чемпионка Австралии по лыжным гонкам и биатлону среди девушек:

Я попробовала пострелять, и мне понравилось. До этого я занималась горными лыжами, показывала хорошие результаты и участвовала в лыжных гонках. Узнав, что такое биатлон, решила заняться этим видом спорта.

Что больше нравится в биатлоне: стрелять или кататься на лыжах?

Гэбриэл Хоукинс, чемпионка Австралии по лыжным гонкам и биатлону среди девушек:

Это, конечно, сложный вопрос для меня. Поначалу, было непривычно совмещать лыжи со стрельбой. Но привыкнув к этому я поняла: лучшее здесь - это сочетание этих двух составляющих.

Я хочу всегда побеждать и быть лучшей! Это моя мечта! Надеюсь, она осуществится в будущем. Но сейчас главная моя задача - хорошо выступить на соревнованиях, и своим примером поднимать интерес к биатлону у своих соотечественников.

Габриэл, Вы впервые в Беларуси?

Гэбриэл Хоукинс, чемпионка Австралии по лыжным гонкам и биатлону среди девушек:

В Беларуси я первый раз. Мне очень понравилось, как организован нынешний Чемпионат мира. И по уровню участников, и по уровню организации - это один из лучших турниров, на которых мне удалось побывать. Я открыла много чего интересного для себя в Беларуси.