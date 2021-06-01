Квалификация на ОИ в Токио. Открытый Кубок Беларуси по лёгкой атлетике стартовал в Бресте

Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике стартовал 1 июня в Бресте, где заявлены все сильнейшие атлеты страны, всего 350 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На дистанции 5 тысяч метров победу праздновал Сергей Кравченя, у женщин на аналогичном отрезке не было равных Екатерине Корниенко. В забегах на 3 километра победили Вячеслав Скудный и Татьяна Шабанова, оба из Могилева. А на дистанции 1,5 километра победу праздновали Илья Карнаухов и Ольга Немогай. В метании диска у мужчин выиграл Евгений Богуцкий, его результат 62.04.

Отметим, данный старт является и квалификационным, здесь можно выполнить олимпийский норматив и претендовать на место в олимпийской команде.