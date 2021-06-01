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Квалификация на ОИ в Токио. Открытый Кубок Беларуси по лёгкой атлетике стартовал в Бресте

01 июня 2021 15:35
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Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике стартовал 1 июня в Бресте, где заявлены все сильнейшие атлеты страны, всего 350 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Квалификация на ОИ в Токио. Открытый Кубок Беларуси по лёгкой атлетике стартовал в Бресте-1

В программе первого соревновательного дня значатся 36 видов. В утренней сессии программы за главный трофей боролись бегуны-стайеры.

Квалификация на ОИ в Токио. Открытый Кубок Беларуси по лёгкой атлетике стартовал в Бресте-4

На дистанции 5 тысяч метров победу праздновал Сергей Кравченя, у женщин на аналогичном отрезке не было равных Екатерине Корниенко. В забегах на 3 километра победили Вячеслав Скудный и Татьяна Шабанова, оба из Могилева. А на дистанции 1,5 километра победу праздновали Илья Карнаухов и Ольга Немогай. В метании диска у мужчин выиграл Евгений Богуцкий, его результат 62.04.

Отметим, данный старт является и квалификационным, здесь можно выполнить олимпийский норматив и претендовать на место в олимпийской команде.

# Легкая атлетика # Сергей Кравченя # Екатерина Корниенко # Вячеслав Скудный # Татьяна Шабанова # Илья Карнаухов # Ольга Немогай # Евгений Богуцкий # Фотофакт

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