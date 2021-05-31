Волейболистки сборной Беларуси проиграли команде Чехии в стартовом этапе Евролиги

Новости Беларуси. Завершила стартовый этап Евролиги наша женская команда. 31 мая сборная Беларуси проиграла хозяйкам первого турнира – чешкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начальный сет сложился для наших девушек катастрофически. Подопечным Матвеева удалось взять всего 7 очков. Однако вторая партия проходила уже под контролем белорусок, в итоге – 25:22. Правда, то был последний успех наших девушек в этом матче. Два последующих сета остались за командой Чехии – 25:12 и 25:21.

По итогам первых трех матчей на турнире белоруски расположились на третьем месте в группе. Напомним, ранее наши девушки обыграли Венгрию – 3:1 и со счетом 0:3 уступили сборной Хорватии.

Второй этап Евролиги с участием этих же команд пройдет со 2 по 4 июня.