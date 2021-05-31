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Хоккей на траве. «Строитель» обыграл «Минск» в третьей игре финальной серии плей-офф

31 мая 2021 19:59
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею на траве продолжается финальная серия плей-офф. 31 мая в Бресте состоялся третий матч дуэли между «Строителем» и «Минском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей на траве. «Строитель» обыграл «Минск» в третьей игре финальной серии плей-офф-1

По итогам двух первых поединков, которые прошли в Минске, счет в серии был 1:1. Абсолютно на равных прошла и третья игра – в ней все решил один-единственный мяч. Его в первой половине провел защитник хозяев Киселевич. У «Минска» были возможности сравнять цифры, но игроки столичной команды не реализовали сразу несколько пенальти. Таким образом, «Строитель» повел в финальной серии – 2:1.

Четвертый и, возможно, решающий матч противостояния состоится 1 июня в Бресте. В случае победы «Минска» пятая игра пройдет 4 июня в столице.

# Хоккей Беларуси # Иван Киселевич # Фотофакт

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