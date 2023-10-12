Егор Сидоров забросил и отдал результативную передачу в матче Западной хоккейной лиги Канады

Егор Сидоров продолжает набирать бомбардирские очки в Западной хоккейной лиге Канады. В очередном матче за «Саскатун» форвард и забросил сам, и помог отличиться партнерам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Егор Сидоров продолжает набирать бомбардирские очки в Западной хоккейной лиге Канады. В очередном матче за «Саскатун» форвард и забросил сам, и помог отличиться партнерам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего отечественный спортсмен совершил 10 бросков и ушел со льда с коэффициентом полезности «+1». Таким образом, в пяти матчах у Сидорова девять очков.