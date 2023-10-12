Прямой эфир

Егор Сидоров забросил и отдал результативную передачу в матче Западной хоккейной лиги Канады

12 октября 2023 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Егор Сидоров продолжает набирать бомбардирские очки в Западной хоккейной лиге Канады. В очередном матче за «Саскатун» форвард и забросил сам, и помог отличиться партнерам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Сидоров забросил и отдал результативную передачу в матче Западной хоккейной лиги Канады-1

Всего отечественный спортсмен совершил 10 бросков и ушел со льда с коэффициентом полезности «+1». Таким образом, в пяти матчах у Сидорова девять очков.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Китае
12 октября 2023 11:16

Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Китае

Егор Шарангович дебютировал за «Калгари» в НХЛ
12 октября 2023 11:15

Егор Шарангович дебютировал за «Калгари» в НХЛ

Волейбольный «Шахтёр» проиграл «Зениту» из Казани в российской Суперлиге
11 октября 2023 19:53

Волейбольный «Шахтёр» проиграл «Зениту» из Казани в российской Суперлиге