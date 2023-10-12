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«Чеховские медведи» разгромили белорусский клуб «Машека» в гандбольной SEHA-лиге

12 октября 2023 13:54
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В первом матче третьего тура мужской гандбольной SEHA-лиги могилевский клуб «Машека» уступил «Чеховским медведям», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Чеховские медведи» разгромили белорусский клуб «Машека» в гандбольной SEHA-лиге-1

Российская команда была фаворитом, что и подтвердила на деле. Судьба поединка была ясна после первого тайма. Белорусы остались в роли догоняющих – минус 8. После антракта кардинальных изменений не произошло. «Чеховские медведи» первенствовали с запасом – 37:29.

# Гандбол # Фотофакт

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