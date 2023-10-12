«Чеховские медведи» разгромили белорусский клуб «Машека» в гандбольной SEHA-лиге

Российская команда была фаворитом, что и подтвердила на деле. Судьба поединка была ясна после первого тайма. Белорусы остались в роли догоняющих – минус 8. После антракта кардинальных изменений не произошло. «Чеховские медведи» первенствовали с запасом – 37:29.