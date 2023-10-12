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Хоккейная «Юность» прервала победную серию «Витебска» в ЧБ

12 октября 2023 13:53
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«Юность» обыграла «Витебск» в центральной встрече дня. Таким образом, прервалась серия витеблян, длившаяся 10 дуэлей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейная «Юность» прервала победную серию «Витебска» в ЧБ-1

Как и 10 октября, нынче пришлось исполнять буллиты. Точнее были минчане – 3:2. «Неман» благодаря ударному третьему периоду взял верх над «Динамо» из Молодечно, а «Брест» с минимальным преимуществом одолел «Лиду».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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