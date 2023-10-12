Хоккейная «Юность» прервала победную серию «Витебска» в ЧБ

Как и 10 октября, нынче пришлось исполнять буллиты. Точнее были минчане – 3:2. «Неман» благодаря ударному третьему периоду взял верх над «Динамо» из Молодечно, а «Брест» с минимальным преимуществом одолел «Лиду».