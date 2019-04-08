«Кушаешь то, что тебе разрешено специальным человеком». Чемпион мира по смешанным единоборствам Михаил Одинцов о титуле, диете и строгом отце

Белорусский боец команды «Академия ММА» Михаил Одинцов выиграл пояс международной организации World Warriors Fighting Championship в весовой категории до 70 килограммов.
Белорусский боец команды «Академия ММА» Михаил Одинцов выиграл пояс международной организации World Warriors Fighting Championship в весовой категории до 70 килограммов.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – чемпион мира по версии WWFC в весовой категории до 70 кг – Михаил Одинцов.
Титульный бой – 15-ый по счёту в Вашей карьере?
Михаил Одинцов, чемпион мира по версии WWFC в весовой категории до 70 кг:
Титульный – у меня всего лишь второй. Первый я, к сожалению, проиграл. А вот второй уже выиграл. А 15 – это всего боёв в моей профессиональной карьере.
С чего начиналась Ваша карьера?
Михаил Одинцов:
Моя профессиональная карьера начиналась очень давно. У меня отец – тренер, сам спортсмен. И уже с самого малого возраста (ещё в садик ходил) начали тренироваться – бегали, прыгали, отжимались, подтягивались. В 6 лет я уже подтягивался 16 раз. От этого и отталкивались. Затем мы переехали в Минск и начали заниматься вольной борьбой.
Откуда переехали?
Михаил Одинцов:
Это д. Яцкуны. Граница с Литвой, Гродненская область, Островецкий район.
Был ли выбор между, например, борьбой, боксом или другими видами единоборств?
Михаил Одинцов:
У нас не было выбора. У нас очень строгий отец. И без лишних слов мы делали то, что он нам говорил. Хоть нам и очень не хотелось. Но, тем не менее, мы это делали. Не было у нас такого «сладкого» детства, но сейчас мы говорим ему «спасибо», так как мы идём в правильном направлении и делаем то, что нам, действительно, уже нравится, а когда-то не хотелось.
Вы своих детей также будете приучать сразу к спорту?
Михаил Одинцов:
Обязательно! Главное, чтобы здоровье позволяло. А в остальном я направлю, помогу и дам.
Мы знаем, что у Вас дочь родилась недавно.
Михаил Одинцов:
Да, всего лишь неделю назад.
А если она захочет борьбой или боксом заниматься? Есть сейчас и девочки, которые тоже выступают в ММА.
Михаил Одинцов:
Я буду стараться её от этого отговаривать, так как это, всё-таки, неженский вид спорта. У каждого – свой выбор. И этот выбор они уже делают взрослыми. И если она выберет, я помогу. Уметь драться и драться – это разные вещи. Я сам умею драться, но на улице не дерусь, зная о том, что может быть.
Расскажите о бое в Киеве.
Михаил Одинцов:
Мы готовились к этому бою очень долго. И очень много сил было потрачено. Тренерский состав был задействован не одним человеком, а несколькими. И поэтому проигрывать было бы неправильно с моей стороны. Судя по тому, как другие готовились и как я готовился – это небо и земля. И вот результат налицо, как говорится.
С какими ограничениями в жизни приходится сталкиваться профессиональному бойцу?
Михаил Одинцов:
Сразу нужно отказываться от много чего вкусного, от сладостей, от питания, которое когда-то ты мог себе позволить. Кушаешь то, что тебе разрешено специальным человеком. Нехотя, кушаешь. Но ко всему привыкаешь. Поначалу трудно, а потом входишь в этот режим. Когда готовишься – каждый день по 2-3 тренировки.
Есть ли среди современных спортсменов те, на кого Вы равняетесь или следите за их успехами?
Михаил Одинцов:
На данный момент это Артём Дамковский. И он меня в какой-то степени привел в этот вид спорта. Всё началось с армии: я служил, а он работал. Я смотрел и видел, как он готовится, как это всё интересно. И он меня увидел, как я тренировался. И посоветовал пойти в этот вид спорта. У меня стало немного получаться, и я дошёл до этого пояса.
Это направление включает в себя много видов спорта, верно?
Михаил Одинцов:
Верно. Здесь ударная техника рук, ударная техника ног. Борцовская техника стойки, борцовская техника в партере. Грепплинг – это уже более новый вид спорта, который включает в себя болевые приёмы разных видов: на руки, ноги, удушающие приёмы. Поэтому это называется смешанными единоборствами, чтобы для людей было понятно. Кто-то называет это «бои без правил». Но, тем не менее, определённые правила есть.
После проигрышного боя и терпения боли не хотелось ли с этим завязать?
Михаил Одинцов:
Что значит «проигрышного боя»? Проиграть можно по-разному. Можно проиграть самому сильному и отдать всё, что ты сделал. И тренер пожмёт руку, скажет: «Ты – красавчик!» А можно проиграть – не делать то, что тебе подсказывает тренер, команда.
Что Вы можете посоветовать белорусской молодёжи, стремящейся в бойцовские виды спорта?
Михаил Одинцов:
В Беларуси очень сильно начал развиваться этот вид спорта. И, дай Бог, чтобы так дальше и продолжалось. А родителям – стальных нервов и спокойствия.