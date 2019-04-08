«Кушаешь то, что тебе разрешено специальным человеком». Чемпион мира по смешанным единоборствам Михаил Одинцов о титуле, диете и строгом отце

Михаил Одинцов, чемпион мира по версии WWFC в весовой категории до 70 кг: Титульный – у меня всего лишь второй. Первый я, к сожалению, проиграл. А вот второй уже выиграл. А 15 – это всего боёв в моей профессиональной карьере.

Михаил Одинцов: Моя профессиональная карьера начиналась очень давно. У меня отец – тренер, сам спортсмен. И уже с самого малого возраста (ещё в садик ходил) начали тренироваться – бегали, прыгали, отжимались, подтягивались. В 6 лет я уже подтягивался 16 раз. От этого и отталкивались. Затем мы переехали в Минск и начали заниматься вольной борьбой.

Михаил Одинцов: Я буду стараться её от этого отговаривать, так как это, всё-таки, неженский вид спорта. У каждого – свой выбор. И этот выбор они уже делают взрослыми. И если она выберет, я помогу. Уметь драться и драться – это разные вещи. Я сам умею драться, но на улице не дерусь, зная о том, что может быть.

А если она захочет борьбой или боксом заниматься? Есть сейчас и девочки, которые тоже выступают в ММА.

Михаил Одинцов: У нас не было выбора. У нас очень строгий отец. И без лишних слов мы делали то, что он нам говорил. Хоть нам и очень не хотелось. Но, тем не менее, мы это делали. Не было у нас такого «сладкого» детства, но сейчас мы говорим ему «спасибо», так как мы идём в правильном направлении и делаем то, что нам, действительно, уже нравится, а когда-то не хотелось.

Расскажите о бое в Киеве.

Михаил Одинцов:

Мы готовились к этому бою очень долго. И очень много сил было потрачено. Тренерский состав был задействован не одним человеком, а несколькими. И поэтому проигрывать было бы неправильно с моей стороны. Судя по тому, как другие готовились и как я готовился – это небо и земля. И вот результат налицо, как говорится.

С какими ограничениями в жизни приходится сталкиваться профессиональному бойцу?

Михаил Одинцов:

Сразу нужно отказываться от много чего вкусного, от сладостей, от питания, которое когда-то ты мог себе позволить. Кушаешь то, что тебе разрешено специальным человеком. Нехотя, кушаешь. Но ко всему привыкаешь. Поначалу трудно, а потом входишь в этот режим. Когда готовишься – каждый день по 2-3 тренировки.

Есть ли среди современных спортсменов те, на кого Вы равняетесь или следите за их успехами?

Михаил Одинцов:

На данный момент это Артём Дамковский. И он меня в какой-то степени привел в этот вид спорта. Всё началось с армии: я служил, а он работал. Я смотрел и видел, как он готовится, как это всё интересно. И он меня увидел, как я тренировался. И посоветовал пойти в этот вид спорта. У меня стало немного получаться, и я дошёл до этого пояса.