Геннадий Лаптев выиграл золото чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Батуми

Новости Беларуси. Белорус Геннадий Лаптев выиграл золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Батуми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В весовой категории до 61 килограмма в сумме двоеборья он показал результат 286 килограммов. Этого хватило для победы, несмотря на одну неудачную попытку. В тройку призеров по сумме двоеборья вошли также турецкие штангисты. 20-летний уроженец Новополоцка – дебютант взрослых чемпионатов Европы.